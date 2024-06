Wat doet het weer in Spanje?

Dit weekend staat de Spaanse Grand Prix op het circuit van Barcelona op het programma. De tribunes zullen weer vol zitten, en op de baan willen de teams en de coureurs de nodige stappen zetten. Toch zullen ze ook de weerradar goed in de gaten moeten houden.

Op vrijdag wordt het raceweekend afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen. De toeschouwers hoeven geen paraplu mee te nemen, een beetje zonnebrand zou beter zijn. Het wordt op vrijdag ongeveer 25 graden Celsius en er zal amper een wolkje te zien zijn. Het asfalt zal dus wel heet zijn, maar voor de teams zijn het de ideale omstandigheden om hun aangekondigde updates uit te testen.

Op de zaterdag worden de gebruikelijke derde vrije training en de kwalificatie verreden. Ook nu zal er waarschijnlijk geen buitje gaan vallen. Wel verwachten de weerradars de nodige wolken, maar dat betekent niet dat het koud zal zijn. Het wordt zomers warm, naar verwachting zal het kwik tot 26 graden Celsius stijgen. De zondag staat in het teken van de Grand Prix, en het weerbeeld voor deze dag ziet er compleet anders uit. Er trekken een aantal regen- en onweersbuien over de omgeving. Het lijkt erop dat het vooral in de ochtend en aan het begin van de middag zal regenen. De kans is dus aanwezig dat de baan nat is bij de start van de race. Het wordt deze dag ongeveer 23 graden Celsius.