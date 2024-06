Marko baalt van Perez: "We wilden rust in het team creëren"

Het team van Red Bull Racing verlengde enkele weken geleden het contract van Sergio Perez. Het kwam voor vrijwel niemand als een verrassing, maar op de baan gaat het niet zo goed met Perez. Helmut Marko hoopt dat de Mexicaan zich in de komende drie races kan laten zien.

Perez beschikte over een aflopend contract, maar bij Red Bull maakte men kenbaar graag met hem door te willen gaan. Het nieuwe contract was een overwinning voor Perez, maar op de baan leidt hij louter nederlagen. In Monaco en Canada kende hij rampzalige kwalificaties, en viel hij uit in de races. In Monaco werd hij op hardhandige wijze uit de race getikt, terwijl hij in Canada gewoon spinde.

Red Bull-adviseur Helmut Marko stelde eerder dat ze nog even zouden wachten met het verlengen van het contract van Perez. Dat gebeurde dus niet, en nu vallen de resultaten van de Mexicaan tegen. Tegenover OE24 wil Marko niet spreken van spijt, maar hij is wel duidelijk over de reden van de snelle contractverlenging: "We hebben zijn contract verlengd, omdat we rust wilden creëren in het team. Dat is helaas niet helemaal gelukt. Maar nu heeft Checo drie Grands Prix voor de boeg op drie echte circuits waar hij zichzelf kan gaan bewijzen."