Wolff over opvolging Hamilton: ''Hij is onze toekomst''

Het was bekend dat de deur bij Mercedes voor de transfervrije Carlos Sainz gesloten blijft vanaf 2025. F2-rijder en Mercedes-junior Andrea Kimi Antonelli lijkt de voornaamste kandidaat om de vertrekkende Lewis Hamilton te vervangen. Een Italiaans medium meldde zelfs al dat bestuurders van het merk akkoord is met de promotie van de 17-jarige Italiaan na zijn recente tests in een oudere F1-Mercedessen.



Teambaas Toto Wolff wil zich nog niet verder uitlaten over de mogelijke opvolging van Hamilton, maar legt uit wel uit waarom Sainz niet in aanmerking komt voor een stoeltje bij de achtvoudig constructeurskampioen. "We willen ons gewoon concentreren op Andrea Kimi Antonelli", zei de Oostenrijker tegen Sky Sports Deutschland. ''Hij is onze toekomst. Wij willen ons inzetten voor de jonge rijders. Dat hebben we ook tegen Carlos gezegd.'' Of Antonelli daadwerkelijk in gaat stappen, is afwachten. ''We hebben nog geen beslissing genomen. Er zijn er nog meer die voor ons ook interessant kunnen zijn.''



Antonelli debuteerde dit jaar in de Formule 2. De jonge Italiaan uit Bologna sloeg de Formule 3 over. Tot dusver heeft hij nog geen podia en zeges behaald met het team van PREMA. Wel staat de Mercedes-pupil zesde in de stand door een aantal vierde plaatsen en biedt hij teamgenoot Ollie Bearman aardig partij, die al F3 -en F2-ervaring erop heeft zitten. Op dit moment heeft de opstapklasse een korte onderbreking. Over twee weken reist het Formule 2-circus af naar Barcelona.



Sainz houdt opties open



Sainz zegt zelf nog geen enkel contract te hebben getekend. Eerst leek Audi met zijn handtekening vandoor te gaan, maar waarschijnlijk hoopte de Ferrari-rijder op een plekje bij Mercedes en Red Bull. Laatstgenoemde heeft onlangs de overeenkomst verlengd met Sergio Perez. De laatste geruchten gaan over een mogelijke overstap naar Williams. Sainz moet zelf lachen om de geruchten en vertelt pas over zijn toekomst als het moment daar is.