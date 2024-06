Ralf Schumacher wijst naar Horner: "Oneens met de herstructurering"

Eerder deze week werd bekend dat Sergio Perez zijn contract bij Red Bull Racing heeft verlengd. Het nieuws kwam voor weinigen als een verrassing, maar mensen vragen zich wel af waarom Red Bull deze keuze heeft gemaakt. Ralf Schumacher wijst vooral naar Christian Horner.

Perez rijdt sinds 2021 voor het team van Red Bull Racing, en hij beschikte over een contract dat eind dit jaar afliep. De Mexicaan begon aardig aan het seizoen, en bij Red Bull zag men hem als de favoriet voor het zitje voor volgend jaar. Het was dan ook voor niemand een verrassing toen Red Bull de nieuwe deal met Perez bekendmaakte. Veel kenners vinden dit opvallend, want Perez kan niet altijd meer rugdekking geven aan Max Verstappen.

Oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher vindt het ook een opvallende keuze. De Duitser denkt te weten hoe Red Bull tot deze keuze is gekomen. Aan de Duitse tak van Sky Sports legt Schumacher zijn mening uit: "Soms is het niet helemaal te begrijpen, omdat je ook veel coureurs uit je eigen juniorenprogramma hebt. Maar je hoort ook dat Christian Horner het niet eens is met de herstructurering binnen het team. Dan zou hij ook hebben gezegd dat Yuki Tsunoda niet terechtkomt bij Red Bull. Ik denk ook niet dat Liam Lawson zo welkom is. Daarom is er om financiële redenen, omdat Verstappen relatief duur is en Perez veel geld meebrengt, nu een nieuwe deal gesloten. Dat ligt dus een beetje aan Red Bull zelf."