Ricciardo duidelijk: "Nooit gezegd dat ik Nyck moest vervangen"

Daniel Ricciardo is momenteel bezig met zijn tweede leven in de Formule 1. De Australiër was begin vorig jaar nog de derde coureur bij Red Bull, maar halverwege het jaar kreeg hij promotie. Hij verving Nyck de Vries, maar volgens Ricciardo heeft hij Red Bull niet onder druk gezet.

De Vries kende vorig jaar geen goed seizoen bij het toenmalige AlphaTauri. Hij stond onder grote druk en het zusterteam van Red Bull Racing had de WK-punten hard nodig. Teameigenaar Red Bull besloot in te grijpen en halverwege het jaar kreeg Ricciardo een nieuwe kans. Het team heet nu Visa Cash App RB en nu staat Ricciardo zelf onder druk. Hij maakt nog geen sterke indruk, en hij is langzamer dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda.

Ricciardo is blij dat hij een tweede kans heeft gekregen van de Red Bull-familie. Hij stelt wel dat hij er nooit op heeft aangedrongen om het zitje van De Vries over te nemen. In gesprek met Viaplay is Ricciardo daar goudeerlijk over: "Ik heb Red Bull niet onder druk gezet. Ik heb nooit gezegd dat ze Nyck moesten vervangen door mij. Ik dacht als het zo moet zijn, zal het zo moeten zijn. Ik wilde me gewoon blijven voorbereiden in de simulator om te laten zien dat ik weer op niveau kwam. Als ze mij zouden bellen, dan zou ik klaarstaan."