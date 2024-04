"Zesjarige Verstappen was sneller dan vader op simulator".

Max Verstappen maakt ook dit seizoen weer veel indruk in de Formule 1. De Nederlander maakt vrijwel geen fouten en hij won dit jaar al twee races. Ook Paul Stoddart is onder de indruk, hij stelt dat hij het talent van Verstappen al heel erg vroeg zag. De oud-teambaas zag dat Verstappen op jonge leeftijd al sneller was dan vader Jos.

Verstappen kan dit jaar voor het vierde seizoen op rij wereldkampioen in de koningsklasse van de autosport. Veel kenners zien hem dan ook als de absolute titelfavoriet. Verstappen begon goed aan het seizoen met zeges in Bahrein en Saoedi-Arabië, maar in Australië viel hij uit met remproblemen. Verstappen gaat nog aan de leiding in het wereldkampioenschap, maar de Ferrari's komen wel in de buurt.

Voormalig Minardi-teambaas Paul Stoddart geniet van de prestaties van Verstappen. Stoddart werkte eerder deze eeuw samen met Verstappens vader Jos en toen zag hij al het talent van de huidige wereldkampioen. In gesprek met Motorsport.com legt hij dit uit: "Max is altijd al goed geweest. Ik ken hem al sinds hij zes was, en toen was hij al goed. Hij versloeg zijn vader, die toen voor mij reed, in een Formule 1-simulator. Hij heeft de kunst van het alleen maar naar voren kijken geperfectioneerd. Als hij een prestatie heeft neergezet, dan ligt dat voor hem meteen in het verleden. Hij focust zich meteen op de volgende race. Dat is wat hem zo goed maakt."