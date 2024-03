"Hamilton baalt: "Kon niet vertrouwen op de achterkant"

Lewis Hamilton kende een lastige donderdag in de straten van Jeddah. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelde met zijn wagen en hij liet tijdens de tweede vrije training weten dat hij geen vertrouwen had in zijn wagen. Na afloop wees hij naar de afstelling van Mercedes.

In de tweede vrije training streed George Russell moet Max Verstappen en Fernando Alonso om de snelste tijden. Russells Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton had het daarentegen heel erg zwaar. Hij klaagde meerdere keren over de set-up, hij knalde bijna Logan Sargeant van de baan en hij kwam gedesillusioneerd terug naar de pitlane omdat hij geen vertrouwen meer had in zijn auto.

Na afloop van de tweede vrije training was Hamilton dan ook goudeerlijk over zijn dag. De Britse zevenvoudig wereldkampioen omschreef het tegenover Motorsport.com als een lastige dag: "Ik had gewoon geen vertrouwen in de achterkant van de auto. We hebben van de ene op de andere sessie iets aan de set-up veranderd. Dat legde namelijk een probleem aan de achterkant van de auto bloot, dat was iets waarmee ik aan het worstelen was. Op de snelle gedeeltes wil je volledig kunnen vertrouwen op de achterkant van de auto en dat kon ik dus niet doen tijdens deze vrije training."