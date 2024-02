Verstappen leeft droom: "Frustrerend toen ik niet won"

Max Verstappen geldt momenteel als de grote titelfavoriet voor het aankomende seizoen. De Nederlander werd vorig jaar met speels gemak wereldkampioen en de kenners hebben veel vertrouwen in zijn kunnen. Verstappen is blij met de positie waarin hij zich bevindt.

Verstappen was in de afgelopen jaren oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur werd in de afgelopen drie jaar wereldkampioen en hij verbrak een vrachtlading aan records. Hij profiteert daarnaast van de oppermachtige prestaties van zijn team Red Bull. Sinds het nieuwe regelboek dat in 2022 inging, is de Oostenrijkse renstal machtig in de sport. Na een intens duel met Mercedes in 2021, nam Red Bull daarna definitief de regie over.

Frustrerend

Verstappen is blij dat zijn team momenteel heerst in de Formule 1. Hij heeft het gevoel dat hij hierdoor zijn kracht kan tonen, hij legt dit uit aan Motorsport-Magazin: "Ik vond het enorm frustrerend toen ik niet kon winnen. Dit omdat je het gevoel hebt dat je kunt winnen, maar je kan het niet laten zien. Daarom ben ik zo blij met de positie waarin ik mij nu bevind. Hier heb ik van gedroomd. Ik heb altijd gehoopt dat het zo zou gaan. Nu het eindelijk zover is, probeer ik er het meeste van te maken."

Party mode

In zijn eerste jaren in de Formule 1 moest Verstappen het nog opnemen tegen de oppermachtige Mercedessen. De Duitse renstal beschikte toen over de zogenaamde 'party mode' en volgens Verstappen vervormde dat de resultaten: "Het leek er soms op dat we in de buurt kwamen in de kwalificaties. Dat is altijd lastig te zeggen, omdat je niet weet hoe goed de rondjes van de andere jongens waren. Dat was ook het geval toen een bepaalde fabrikant beschikte over een party mode van 2014 tot 2018. Als ze wilden, beschikten ze over meer. Je had in die tijd dus een soort verstoord beeld."