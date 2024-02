Alonso sneert naar Hamilton: "Was toen nog niet zijn jeugddroom"

De aanstaande transfer van Lewis Hamilton blijft de gemoederen bezighouden in de Formule 1. De Brit verlaat na dit jaar Mercedes om zijn jeugddroom bij Ferrari te gaan vervullen. Fernando Alonso vindt het een opmerkelijke transfer, hij stelt dat Hamilton een paar maanden geleden nog andere dromen had.

De transfer van Hamilton was voor veel mensen een enorme verrassing. Ferrari had de aanstaande overstap goed geheimgehouden en pas op de dag van het nieuws lekte het uit. Dat neemt niet weg dat het een verrassende move is, want Hamilton verklaarde zich vorig jaar nog trouw aan Mercedes. Hij verlengde toen zijn contract, maar nu maakt hij gebruik van een speciale clausule.

Verrassing

Aston Martin-coureur Fernando Alonso was aan het trainen op het moment dat het nieuws naar buitenkwam. Tijdens de launch van de AMR24 reageert Alonso bij Motorsport.com: "Ik zal niet liegen, het was een verrassing. De verrassing was niet per se de overstap zelf. Van buitenaf leek het er op dat hij heel erg loyaal was aan Mercedes. Dus daarom was nogal onverwachts. Ik weet de reden hierachter niet, ik weet er niets van. Ik ken het verhaal niet en ik heb er niet te veel aandacht aan gegeven."

Droom

Alonso heeft zelf jarenlang voor Ferrari gereden. Hij wenst Hamilton dan ook veel succes, maar hij zet wel vraagtekens bij de eerdere uitspraken van de Brit: "Twaalf maanden geleden was dit nog niet zijn jeugddroom. Of twee maanden geleden. Het was toen een andere droom. Ik hoop dat hij van de ervaring kan genieten. Het is een heel speciaal team. Het is nog specialere als je wint. Het is al weer een paar jaar geleden dat ze een snelle auto hadden en echt konden vechten voor dingen. Misschien kan Lewis dat beetje extra meenemen om te vechten voor het wereldkampioenschap."