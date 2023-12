Alpine rond verkoop van aandelen officieel af

Het team van Alpine heeft de verkoop van 24 procent van de aandelen officieel afgerond. De Franse renstal maakte eerder dit jaar bekend dat ze een flinke kapitaalinjectie zouden krijgen en dat ze dus een aantal nieuwe investeerders hadden aangetrokken. Nu is alles dus volledig afgerond.

Alpine maakte in juni bekend dat ze 24 procent van de aandelen hadden verkocht aan een groep investeerders die werden geleid door Otro Capital. De investeerders betalen 200 miljoen euro voor de aandelen en ze brengen veel ervaring met zich mee. Alhoewel het nieuws al in juni naar buiten kwam, maakte Alpine vandaag via een persbericht bekend dat de verkoop van de aandelen volledig is afgerond. De waarde van het team ligt nu rond de 900 miljoen dollar.

Dat betekent dus ook dat Otro Capital-kopstuk Alec Scheiner ook is toegetreden tot de board van Alpine. Doordat de verkoop nu officieel is afgerond, kan Alpine nu ook beschikken over de kennis en kunde van een grote groep topsporters. In oktober maakte men namelijk bekend dat een aantal grote namen onderdeel zijn van de groep investeerders. Het gaat hier om American Footballers Patrick Mahomes en Travis Kelce, golfer Rory Mcllory, bokser Anthony Joshua en de bekende voetballers Trent Alexander-Arnold en Juan Mata. Ook Roger Ehrenberg hoort bij deze groep.