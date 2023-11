Column: Afleiding

Christian, je gooide even voor aanvang van Abu Dhabi een bericht door de ether dat Hamilton aasde op het zitje van Sergio Pérez. Alle nieuwssites, ja ook ondergetekende, deden er hard aan mee. Dat geneuzel tussen Red Bull en Mercedes, Max en Lewis klikt gewoon lekker weg. Maar, waarom nu per se Christian? Waarom niet in Las Vegas, Silverstone of Zandvoort? Dat vroeg ik mij oprecht af.

Waarschijnlijk, door jou, Christian, lees ik nu veel minder over die ene race in Abu Dhabi, je weet wel, die ene race waar Max kansloos was vanaf ronde één, maar - mede dankzij een typische actie van Nicholas Latifi in de muur en dat geharrewar van Michael Masi - toch nog op het aller-allerlaatste moment wereldkampioen werd. Ik zie je nog zo zitten, Christian, achter de pitmuur met twee gebalde vuisten in de lucht als een Superman.

Voor dit weekend, dacht ik, dat wordt weer smullen met felle en prachtige speldenprikjes tussen jou en Toto. Maar je begon doodleuk over een onmogelijke bromance tussen Max en Lewis. Die twee konden in 2021 elkaars bloed wel drinken. De ene douwde de ander met 51G de muur in, de ander besloot even op het hoofd te bonken met een Pirelli-band. Nu is er wel respect en vrede, maar samen teamgenoten? Dat is toch helemaal niet aan de orde of relevant?

Maar het hielp wel. Door jou sneeuwde het tevreden uitspraak van Toto ''No-Mikey-No'' Wolff over de nieuwe wedstrijdleider in de Formule 1 direct onder. Tussen neus en lippen door: diezelfde wedstrijdleider die toezag hoe Mercedes (!) het kampioenschap bepaalde in de slotrace van de DTM in 2021 met walgelijke teamorders.

We leven in het nu. Oud zeer oprakelen doet Red Bull en F1 niet goed. Ik snap het, we moeten door en negatief gedoe had je volgens mij geen zin in. Je verwachtte misschien wel dat Toto een flinke rechtse uit zou delen tijdens de persco, maar dat was je meteen al voor. Journalistjes vuurden - dankzij jou - dit weekend vragen af over de hype van twee rivalen onder één dak. Toto en Lewis waren eventjes van de leg. Het was de perfecte afleiding, want Abu Dhabi 2021, hoe je het wendt of keert, blijft controversieel. Slim gespeeld, Christian, de afleiding heeft gewerkt.