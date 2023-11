Verstappen hekelt show in Las Vegas: "Je ziet eruit als een clown"

De grote show in Las Vegas is officieel losgebarsten. Tijdens de mediadag moesten de coureurs hun neus laten zien tijdens de openingsceremonie. Max Verstappen is geen fan van de grote show en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Het kan hem allemaal zeer weinig interesseren.

Afgelopen nacht werd er een grote show georganiseerd rondom het pitcomplex in Las Vegas. Een grote hoeveelheid artiesten speelden hun liedjes en ze voerden een show op. Ook de coureurs moesten hierbij hun neus laten zien, ze werden team voor team voorgesteld aan de aanwezige fans. Ze moesten plaatsnemen op een speciaal plateau dat als een soort lift functioneerde. Niet alle coureurs vonden dit leuk.

Clown

Regerend wereldkampioen Max Verstappen wil gewoon gaan rijden en hij zit helemaal niet te wachten op die show. Na de openingsceremonie reageerde Verstappen fel bij de internationale media: "Dit is 99 procent show en één procent sport. Je ziet eruit als een clown als je daar staat. Dit soort dingen sla ik graag over. Het boeit mij allemaal niet. Ik voel er niets bij om eerlijk te zijn. Ik wil mij gewoon focussen op het presteren. Sowieso houd ik niet van alle dingen die erbij komen kijken. Soms hoort het erbij, maar het boeit mij niet."

Faken

Ook het circuit kan niet op de goedkeuring van Verstappen rekenen. Hij vindt het niet spectaculair, maar hij gaat wel zijn best doen. Hij is duidelijk met zijn oordeel over het evenement: "De bazen van de sport verdienen nog steeds geld, of ik het nou leuk vind of niet. Het is niet aan mij, maar ik ga het niet faken. Ik laat mijn mening horen, positief of negatief. Sommige mensen houden meer van de show, maar zo ben ik niet. Ik kijk graag naar de prestaties. Ik wil graag in Vegas zijn, maar niet om te racen."