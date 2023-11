Brundle hard voor Perez: "Hij maakte twee fouten"

Sergio Perez kende afgelopen weekend een zeer teleurstellende thuisrace in Mexico. De Red Bull Racing-coureur viel al uit na één bocht. Hij kreeg veel steun van zijn team, maar er was ook kritiek. Volgens Martin Brundle maakte Perez twee grote foute in zijn korte Grand Prix.

Perez startte goed op het Autodromo Hermanos Rodriguez en in de lange aanloop naar de eerste bocht vond hij zichzelf terug vooraan het veld. De Mexicaan duwde zijn Red Bull naast de Ferrari van Charles Leclerc en de wagen van zijn Red Bull-teamgenoot Max Verstappen. Drie wijd gingen ze de eerste bocht in en dat liep niet goed af voor Perez. Leclerc tikte hem aan en de schade bij Perez was groot.

Twee fouten

Helmut Marko en Christian Horner spraken hun steun voor Perez uit. Oud-coureur en Sky Sports-commentator Martin Brundle is kritisch in zijn column: "In een fractie van een seconde maakte hij twee fouten. Hij ging ervan uit dat de Ferrari van Leclerc in het midden eerder zou remmen. Waarschijnlijk dacht hij dat ook over Verstappen, die reed op de vuile binnenlijn waardoor zijn bocht veel krapper zou worden. Geen van zijn rivalen remden vroeg, ze hielden hun auto volledig onder controle."

Insturen

Brundle is van mening dat Perez de schuld had aan zijn crash in de eerste bocht. De bekende Britse commentator legt zijn mening verder uit: "Sergio's grootste fout was dat hij te hard en te vroeg instuurde. Hij had de wijdere lijn aan de buitenkant van de bocht moeten volgen en de volgende bochtencombinatie moeten gebruiken. Leclerc kon geen kant op vanwege Verstappen aan zijn rechterkant, maar Perez had wel flink wat ruimte. Het contact tussen Perez en Leclerc leidde ertoe dat de race van de Mexicaan in de eerste bocht strandde."