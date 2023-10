Stroll start vanuit Mexicaanse Grand Prix uit pitlane

Voor het tweede raceweekend op rij start Lance Stroll de Grand Prix vanuit de pitlane. Het team van Aston Martin heeft wederom besloten om een aantal wijzigingen door te voeren aan de wagen van de Canadese coureur. Hij is tot nu toe de enige coureur die vanuit de pitlane start.

De stewards deelden een document waaruit bleek dat het team van Aston Martin weer de parc ferme-regels heeft overtreden. De Britse renstal heeft een aantal onderdelen vervangen door onderdelen van een andere specificatie, dit hebben ze gedaan zonder te overleggen met de FIA en dus start hij vanuit de pitlane. Vorige week startte Stroll ook al vanuit de pitlane en toen reed hij naar de punten.

New document: Infringement - Car 18 - Changes made during Parc Ferme

