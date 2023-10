Verrassing Ricciardo barst van het zelfvertrouwen

Daniel Ricciardo zorgde in de kwalificatie in Mexico voor een daverende verrassing. De Australische AlphaTauri-coureur noteerde de vierde tijd en daarmee verbaasde hij vriend en vijand. Ricciardo barst van het zelfvertrouwen en hij had zelf wel verwacht dat dit erin zat.

Ricciardo keerde vorige week in Austin terug van zijn blessure. De Australische coureur had een aantal races moeten overslaan vanwege een gebroken middenhandsbeentje. In Austin oogde hij nog een beetje stroef, maar in Mexico reed hij wel weer zeer sterk in de kwalificatie. Ricciardo deed in alle drie de sessies mee om de hoogste klasseringen en de vierde tijd was een enorme verrassing voor de teruggekeerde Australiër en het worstelende AlphaTauri.

Austin

De kenmerkende glimlach was na afloop in volle glorie aanwezig bij Ricciardo. De Australiër was trots en dat deelde hij maar wat graag met de buitenwereld. In gesprek met Sky Sports keek hij terug op de kwalificatie: "Op zondagavond in Austin had ik al zin in de vrije trainingen van vrijdag. Ik wilde het liefst zo snel mogelijk weer plaatsnemen achter het stuur. Ik had het gevoel dat er nog wel iets in zat en dat we een aantal dingen met de set-up konden gaan uitproberen tijdens een normaal weekend."

Beter dan verwacht

Ricciardo's plannetjes werkten naar wens en in Mexico vloog hij over de baan. Hij kreeg meerdere keren een tow van zijn teamgenoot Yuki Tsunoda, maar in Q3 moest hij het toch echt zelf doen. Dat lukte en dat resulteerde in de vierde tijd: "Sinds de eerste ronde in de training voel ik mij al goed. De vierde tijd is echter wel iets beter dan ik aan had zien komen. Toen we begonnen aan de kwalificatie draaide het er vooral om, om te kijken hoever we zouden komen."