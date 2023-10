Sainz zag tweede tijd niet aankomen: "Best vreemd"

Het team van Ferrari kende een verrassend sterke kwalificatie in Mexico. De Italiaanse renstal pakte met Charles Leclerc de pole position en Carlos Sainz maakte het feest compleet met de tweede tijd. Sainz was enorm tevreden, maar hij geeft wel eerlijk toe dat hij dit niet had zien aankomen.

Ferrari oogde niet bepaald sterk in de drie vrije trainingen. De Italiaanse renstal moest veel tijd toegeven op Red Bull Racing, maar in de kwalificatie waren de rollen omgedraaid. Op het Autodromo Hermanos Rodriguez gingen de Ferrari-coureurs als de brandweer in het allesbeslissende derde kwalificatiegedeelte. Leclerc en Sainz noteerden al in hun eerste run supersnelle tijden en dat was dus genoeg voor de eerste startrij.

Sainz keek zijn teamgenoot na afloop met veel verbazing aan, het was duidelijk dat hij dit niet had zien aankomen. De Spanjaard liet dit ook weten aan interviewer van dienst James Hinchcliffe: "Eerlijk gezegd, dit was best wel vreemd. Ik heb al het hele weekend veel moeite om een goede ronde te rijden. Ik reed de snelste tijd, maar daarna kwam Charles er nog overheen. Ik vind het moeilijk om aan te wijzen hoe we eerst een halve seconde vinden en hoe we een rondje later weer een halve seconde verliezen."