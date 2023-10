Dodelijke schietpartij nabij circuit heeft geen impact op GP Mexico

Vlak voor de start van het Mexicaanse raceweekend zijn er nabij het Autodromo Hermanos Rodriguez twee doden gevallen bij een schietpartij. Toch lijkt dit geen invloed te hebben op de Grand Prix, de organisatie heeft geconcludeerd dat er geen extra maatregelen nodig zijn op en rond het circuit.

In een miljoenstad als Mexico-Stad gebeuren wel vaker dingen, maar in de nacht van donderdag op vrijdag ging het vlakbij het circuit mis. De politie achtervolgde een mogelijk gestolen auto en toen de achtervolging in de buurt kwam van het circuit opende de verdachten het vuur op de politie. Eén van de verdachten kwam bij deze schietpartij om het leven en één agent overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De Formule 1 heeft kennis genomen van het incident vlak buiten de poorten van het circuit waar dit weekend tienduizenden mensen op af komen. Het stikt al van de beveiligers en de politie rondom het circuit en een woordvoerder laat aan De Telegraaf weten dat er echt niet nog meer nodig is: "Het incident heeft geen impact op het evenement. Na een analyse door de lokale autoriteiten en door ons eigen beveiligingsteam is geconcludeerd dat het incident niet zorgt voor een verhoogd risico."