Bearman in de wolken na F1-rookie-test

"Het is de beste dag van mijn leven!". Zo stapte debutant Oliver Bearman uit de AlphaTauri na de eerste vrije training van Mexico. "Mijn allereerste keer in een F1-auto was ongelooflijk, dus ik ben blij."

Voor Bearman kwam er veel op hem af bij het besturen van de Haas F1, maar nadat de tijd vorderde voelde de Brit zich steeds meer als een vis in het water. "Er gebeurde zoveel met de procedures en het verkeer dat het in eerste instantie overweldigend was", zei hij op de officiële internetpagina van AlphaTauri.

"Het was zwaar, maar ik kwam vrij snel in het ritme en mijn zelfvertrouwen groeide. Tijdens mijn eerste runs had ik moeite om een ​​ronde zonder verkeer te rijden, maar in de laatste run was het racetempo redelijk goed en consistent, en kon ik een paar ronden op de zachte compound rijden."

"Het was echt een goede ervaring en nu kan ik niet wachten om weer in de auto te zitten", sloot enthousiast de F2-coureur af.