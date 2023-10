Hamilton leerde veel van achter Verstappen rijden

Lewis Hamilton kwam in de sprintrace van afgelopen nacht als tweede over de streep. De Britse Mercedes-coureur wilde Max Verstappen het liefst inhalen, maar dat lukte niet. De Nederlander was te snel, maar Hamilton geeft wel aan dat hij veel heeft geleerd van de sprintwedstrijd.

Hamilton begon de sprintrace op de tweede startrij, maar na een goede start vond hij zichzelf alweer terug op de tweede plaats. Hij kon het tempo van Max Verstappen in de eerst paar rondjes nog aardig bijhouden, maar daarna was het feestje voorbij. Hamilton kon nog een paar rondjes genieten van de Red Bull voor hem, maar daarna verdween Verstappen aan de horizon. Hamilton heeft alsnog veel opgestoken.

Hamilton laat na afloop namelijk weten dat de rondjes achter Verstappen hem hebben geholpen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen liet aan de internationale media weten dat hij dit gaat gebruiken voor de race: "Het was een goede positie om de Red Bull te bekijken. Ik kon zien wat de auto van Max allemaal deed en hoe die wagen zich gedroeg. Ik zag waar ze sterk waren en dat is iets wat we met de GPS kunnen bevestigen. We weten daardoor waar ik sterker ben en waar ik zwakker ben. Dus dat kan ik lekker gaan bekijken."