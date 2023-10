Villeneuve vindt Red Bull niet heersen: "Max is de onverslaanbare factor"

Max Verstappen mag zich sinds afgelopen weekend een drievoudig wereldkampioen noemen. In Qatar veroverde hij deze titel en daarna ontving hij veel complimenten. Veel kenners wezen ook naar de oppermachtige Red Bull-bolide van Verstappen, maar volgens Jacques Villeneuve slaan die beweringen helemaal nergens op.

Verstappen heerst dit seizoen in de Formule 1. De Nederlandse coureur is bezig met een ongekend dominant seizoen waarin hij slechts één keer niet op het podium stond en slechts drie Grands Prix niet wist te winnen. Verstappen zag tevens dat zijn team Red Bull alleen in Singapore werd verslagen in de race. In de Aziatische stadsstaat werd Carlos Sainz de eerste coureur die Red Bull wist te verslaan in 2023.

Veel kenners zeggen dan ook dat Verstappens successen mede mogelijk worden gemaakt door de oppermachtige Red Bull-bolide. Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is het daar niet mee eens. De Canadees legt zijn bevindingen uit aan La Gazzetta dello Sport: "Het is onjuist om te zeggen dat Red Bull onverslaanbaar is, de onverslaanbare factor is Verstappen. Het is zijn kracht dat hij nooit echt een kind was, zelfs toen hij klein was, was hij volwassen. Hij is klaargestoomd om kampioen te worden door een vader die heel hard voor hem was. Het is nu zo dat Max geen zwaktes meer heeft."