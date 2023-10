Coulthard ergert zich aan track limits: "Daar werd ik boos van"

De track limits zorgden afgelopen weekend in Qatar voor veel frustratie. Veel coureurs verloren in de kwalificatie en de Sprint Shootout hun tijd vanwege het overschrijden van de track limits op het circuit van Losail, in de race werden er meerdere boetes uitgedeeld voor hetzelfde vergrijp. David Coulthard wil dat de FIA zich meer focust op het racen.

De track limits speelden een enorme rol in het verloop van het raceweekend. Op de vrijdag zorgde de track limits ervoor dat veel coureurs hun tijden verloren, Lando Norris en Oscar Piastri vielen daardoor uit de top drie. In race gingen meerdere coureurs over de witte lijnen en de stewards grepen dan ook in. Het regende tijdstraffen en Sergio Perez ontving er zelfs drie. De uitslag van de race stond hierdoor niet direct vast.

Boos

Oud-coureur David Coulthard ergerde zich groen en geel aan de track limits. De Schot is het niet eens met deze manier van bestraffen en in zijn analyse voor Channel 4 is hij dan ook duidelijk: "Ik werd er eigenlijk een beetje boos van, ik houd namelijk van de sport en van de geschiedenis van de sport. In het verleden hebben we geen seizoenen gehad waarin het over de track limits ging. We hadden het in Oostenrijk, dat was al frustrerend, en we hadden het nu weer."

Racen

Coulthard is daarnaast van mening dat de FIA meer moet gaan kijken naar het sportieve aspect. De oud-coureur is van mening dat de regels veel te strak en niet sportief zijn: "De coureurs zijn altijd op zoek naar de weg met de minste weerstand, vergelijk het met water dan van een berg naar beneden glijdt. Ik weet dat het gaat over een witte lijn die de rand van een circuit aangeeft, maar als ze het allemaal doen, dan kunnen we gewoon weer kijken naar het racen."