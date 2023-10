Hamilton prijst Verstappen: "Hij is fenomenaal"

De kans is zeer groot dat Max Verstappen dit weekend wereldkampioen wordt in de Formule 1. De Nederlander is bezig met een extreem sterk seizoen en hij ontvangt dan ook veel complimenten. Lewis Hamilton is van mening dat Verstappen het heeft verdiend om wereldkampioen te worden.

Verstappen is veruit de snelste coureur van het moment. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur geldt vrijwel elk weekend als de de topfavoriet. Alleen in Saoedi-Arabië, Azerbeidzjan en Singapore wist hij niet te winnen. In Qatar gaat hij vanaf vandaag weer op jacht naar een goed resultaat. Het is de verwachting dat dit hem zonder al te veel problemen gaat lukken, hij kan zelfs al in de sprintrace de wereldtitel pakken.

Fenomenaal

Kenners plaatsen Verstappen dan ook in lijstjes van de beste coureurs allertijden. Lewis Hamilton wil in gesprek met de internationale media geen ranglijst maken, maar hij deelt wel complimenten uit: "Het rangschikken van andere mensen is gebaseerd op meningen. Ik denk dat hij zijn positie wel heeft verdiend. Hij heeft fantastisch werk geleverd dit seizoen. Met het pakket wat Max heeft, zijn het team en hijzelf fenomenaal geweest."

Foutloos

Hamilton stelt dat zijn werkgever Mercedes en alle andere teams goed moeten kijken naar de enorme voorsprong van Verstappen: "Dit jaar zijn ze foutloos. Ze hebben de lat hoger gelegd en als team moeten we daar naar kijken. We moeten ons afvragen op welke vlakken we beter moeten worden zodat we dat kunnen evenaren en dat we met ze kunnen vechten. Ik hoop dat we op een bepaald moment de strijd aan kunnen gaan zodat ze in hun spiegels moeten kijken. Ze moeten hier zeker van genieten, want ze hebben er hard voor gewerkt."