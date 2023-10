Lawrence Stroll wuift bod op Aston Martin weg

Het team van Aston Martin is dit jaar bezig met een opvallend sterk seizoen in de Formule 1. De Britse renstal eindigde vooral in de eerste seizoenshelft veelvuldig op het podium. In Qatar gaan er opvallende geruchten rond over een mogelijke verkoop van het team aan Aramco. Lawrence Stroll geeft toe dat er interesse is, maar dat een verkoop niet aan de orde is.

Het team van Aston Martin is eigendom van de steenrijke Canadees Lawrence Stroll, tevens de vader van coureur Lance Stroll. Stroll senior is ook de eigenaar van het automerk Aston Martin. Volgens Sport1 zou er veel interesse zijn in het Formule 1-team van Aston Martin. Volgens het medium zou er een bod zijn gedaan van 800 miljoen euro door het Saoedische staatsoliebedrijf Aramco. Het bedrijf is nu al de hoofdsponsor van het team.

Een woordvoerder van het team liet aan Sport1 weten dat een verkoop niet aan de orde is. Maar, het bod wordt ook niet naar het rijk der fabelen verwezen. Ook Lawrence Stroll reageerde in gesprek met het medium op de geruchten. Opvallend genoeg ontkent hij dit niet: "Een verkoop staat momenteel niet op de planning, maar we zijn inderdaad benaderd. De Formule 1 is een sport en de businesskant daarvan staat momenteel in bloei."