Mercedes maakt zich niet druk op interne gevechten

Het team van Mercedes beleefde een lastig raceweekend in Japan. Ze liepen achter de feiten aan en in de race hadden Lewis Hamilton en George Russell het met elkaar aan de stok. Bij Mercedes maakt men zich daar niet zo druk om, ze laten het nu achter zich.

Mercedes-coureurs Hamilton en Russell kwamen elkaar tegen in de slotfase van de Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. Ze duwden elkaar zelfs eventjes van de baan, waarna ze zich allebei uitspraken over de boordradio. De Mercedessen moesten zich verdedigen tegen de jagende Ferrari van Carlos Sainz. Maar, het plannetje liep in de soep. Russell werd gepakt door Sainz en Hamilton wist nog net stand te houden.

Aangezien Mercedes-teambaas Toto Wolff afwezig was in Japan, nam communicatie-kopstuk Bradley Lord de honneurs waar. In gesprek met de internationale media sprak Lord zich uit: "Beide coureurs raceten hard en ze gingen tot het uiterste. Er was zeker wat radioverkeer dat dit bevestigde. We hebben er echter een gewoonte van gemaakt om niet te veel in te gaan op wat er wordt gezegd in the heat of the moment. Zeker tijdens zo'n veeleisende race ontstaat er veel druk. Alles wat moet worden besproken, komt wel tijdens de debrief na de race."