Uitslag Grand Prix van Japan: Foutloze Verstappen schenkt Red Bull constructeurskampioenschap in rommelige race

De Grand Prix van Japan zit er ook alweer op. Op het iconische circuit van Suzuka ging de zege zojuist naar niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem ging de tweede plaats naar Lando Norris. Ditmaal werd het podium compleet gemaakt door Oscar Piastri.

Verstappen wist wat hem te doen stond bij de start van de Japanse Grand Prix. McLaren wilde de aanval openen en Piastri en Norris deden dit dan ook. De actie van Piastri lukte niet waarna Norris zijn wagen brutaal naast de Red Bull van Verstappen duwde. De Nederlander bleef echter kalm en hij sloeg de aanval van Norris af. Achter in het veld ging het echter iets minder goed.

Valtteri Bottas, Guanyu Zhou en Alexander Albon raakten betrokken bij een startcrash. Sergio Perez raakte ondertussen de Mercedes van Lewis Hamilton. De Safety Car werd de baan opgestuurd en Perez moest een pitstop gaan maken om een nieuwe voorvleugel te halen. Hij haalde echter te vroeg in waardoor hij een straf van vijf seconden kreeg. Het werd daarna alleen maar erger voor de Mexicaan. Eenmaal terug op de baan beukte hij namelijk ook de Haas van Kevin Magnussen.

Perez

Perez kreeg weer een straf, en weer een nieuwe voorvleugel, en Red Bull zag dat de schade simpelweg te groot was. Ze besloten hem naar binnen te halen om uit te vallen. Maar, iemand bij Red Bull was het regelboek ingedoken. Om te voorkomen dat Perez één van zijn straffen zou meenemen naar Qatar, werd hij voor drie rondjes weer de baan opgestuurd. Hij maakte een pitstop om zijn straf uit te voeren, hierna viel hij definitief uit.

Mercedes

Ondertussen werd er overal op de baan gevochten. De Mercedessen vochten een spannend onderling duel uit. In de openingsfase duelleerden Hamilton en Russell in de laatste chicane. Later in de race maakten ze het wel heel erg bont, Hamilton duwde zijn teammaat bijna van de baan. Vervolgens greep Mercedes in de laatste ronde in door de posities te wisselen om Carlos Sainz te kunnen verslaan. Het plannetjes mislukte, want Sainz greep alsnog de wagen van Russell.