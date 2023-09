Wolff gefrustreerd: "Dan zijn we onze motivatie verloren"

Het team van Mercedes is bezig met een zeer frustrerend seizoen in de Formule 1. De Duitse renstal komt snelheid te kort ten opzichte van Red Bull Racing en daarnaast zijn de prestaties ook zeer wisselvallig. Teambaas Toto Wolff is zeer ontevreden en hij stelt dat zijn team de motivatie is verloren als ze kunnen leven de huidige resultaten.

Het team van Mercedes kende afgelopen weekend in Monza een tegenvallende race. Coureurs George Russell en Lewis Hamilton kregen allebei een tijdstraf van vijf seconden, maar ze werden toch geklasseerd als vijfde en zesde. Hiermee was Mercedes overduidelijk de derde renstal van het weekend. De teams van Red Bull en Ferrari waren beduidend sneller en Hamilton en Russell moesten zich door het middenveld heen worstelen.

Motivatie verloren

Mercedes-teambaas Toto Wolff is dan ook allesbehalve tevreden met de huidige resultaten van zijn team. De Oostenrijker was gefrustreerd toen hij zich uitsprak bij de Duitse tak van Sky Sports: "Als we hiermee tevreden zijn, dan zijn we onze motivatie verloren. We hebben het maximale uit de auto gehaald, maar de auto was gewoon niet goed genoeg. We hebben veel punten gepakt op McLaren en Aston Martin en dat is goed, maar Ferrari was gewoon te snel."

Zandvoort

Wolff ziet dat er veel meer fout gaat dan alleen de prestaties op de baan. De Oostenrijkse teambaas kijkt namelijk terug naar de Nederlandse Grand Prix, maar hij is wel positief gestemd over de nabije toekomst: "In Zandvoort hadden we het helemaal verprutst in de regen, maar we zaten daar qua pace tenminste nog in de buurt van Max Verstappen. Misschien kunnen we ons in Singapore eindelijk gaan bewijzen en kunnen we daar een stap in de richting van Red Bull zetten."