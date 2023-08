Herbert waarschuwt Perez: "Ik zou mij zorgen maken"

Het team van Red Bull Racing is momenteel bijna onverslaanbaar in de Formule 1. Red Bull-coureur Max Verstappen gaat met een flinke voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez aan de leiding van het wereldkampioenschap. De achterstand van Perez is opvallend groot en volgens Johnny Herbert moet Perez zich nu zorgen gaan maken.

Verstappen en Perez rijden met dezelfde auto, maar toch is Verstappen vrijwel elk weekend veel sneller. Perez wist in de eerste seizoenshelft te winnen in Azerbeidzjan en Saoedi-Arabië terwijl Verstappen in de overige races als winnaar over de streep kwam. Perez kende daarnaast ook veel meer problemen en presteerde ondermaats in meerdere kwalificaties. Hij heeft tot nu toe 189 punten gescoord terwijl Verstappen op 314 punten staat.

Alarmerende situatie

Perez lijkt zich niet zoveel zorgen te maken, maar volgens Johnny Herbert is dat wel noodzakelijk. De Britse oud-coureur maakt zich zorgen en spreekt zich uit bij OLBG: "Het is een alarmerende situatie voor Perez. Je wil zeker niet zover achter liggen op je teamgenoot. Als ik Perez was, dan zijn ik mij zorgen maken en zou ik mij heel erg oncomfortabel voelen. Verstappen is blij met de situatie omdat hij niet onder druk staat, Red Bull weet dat ze een constante tweede coureur nodig hebben als de andere teams beter worden."

Extra snelheid

Herbert waarschuwt Perez dan ook aan de vooravond van de tweede seizoenshelft. Over anderhalve week gaat het seizoen verder met de Nederlandse Grand Prix en Herbert vraagt zich af of Perez zich gaat verbeteren: "Ik zou mij zorgen maken in die situatie. Hij denkt misschien dat zijn kwalificatie goed was, maar als je naar het scherm kijkt lig je mijlenver achter. We zijn halverwege en hij heeft die extra snelheid nog steeds niet gevonden. Misschien lukt het hem in een paar races, maar het lukt hem niet elk weekend zoals wel het geval is bij Max. Alleen Perez kan zich nu verbeteren."