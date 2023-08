Transfer Fry naar Williams geen gevolg door chaos bij Alpine

De overstap van Pat Fry naar Williams in 2024 heeft niks te maken met de interne chaos bij Alpine. Dat stond volgens de teambaas van de Engelse renstal al langer vast.

Bij Alpine rommelt het de laatste week in het management. De teambaas Otmar Szafnauer, de CEO Laurent Rossi en sportief directeur Alan Permane moesten het veld al ruimen.

Vowles gaf tekst en uitleg: ''Het enige dat ik echt kan zeggen, is dat Pat geen deel uitmaakt van de huidige veranderingen bij Alpine. Zijn beslissing om naar Williams te komen, is maanden geleden al genomen'', tekende Motorosport.com op.

In eerste instantie wilde Fry blijven bij de Franse renstal, maar Vowles haalde hem over om toch te tekenen bij Williams.

''Er zijn verschillende soorten technisch directeuren. Er zijn er die heel goed zijn in het vinden van die laatste tien duizendsten van een seconde. En er zijn er die heel goed zijn in het neerzetten van een structuur. Pat valt meer in de laatste categorie.''

"Ik geloof meer in gedrag en karakteristieken. Daarmee bedoel ik dat je de talenten moet hebben om een volgende generatie te trainen en om structuur aan te brengen. Het gaat niet om de schuldvraag, het gaat erom dat je een beleid hebt dat fouten toestaat en daarover praat. Pat weerspiegelt dat allemaal. Het gaat bij hem niet om politiek, hij gaat gewoon door met de dingen.''



Fry trad in februari 2020 in dienst bij Alpine F1 Team als Chassis Technical Director en werd in februari 2022 Chief Technical Officer.

Periode voor Alpine

Fry werkt al een zeer lange tijd in de Formule 1. De Engelsman had functies bij grote teams als McLaren, Ferrari, Manor en Benetton. Bij Benetton begon hij op de afdeling Research & Development van het team in Witney, waar hij werkte aan actieve ophangingssystemen. In 1992 ging Fry aan de slag als engineer van Martin Brundle.

In 1993 stapte hij over naar McLaren, waar hij bijdroeg aan één constructeurskampioenschap en drie coureurskampioenschappen. Hij was ook een periode de race ingineer van Mika Hakkinen en David Coulthard.

In juli 2010 volgde een overstap naar Ferrari, waarmee een einde kwam aan zijn 17 dienstjaren bij McLaren. Hij begon als Assistant Technical Director en was daarna actief als Head of Race Track Engineering. Fry bekleedde diverse leidende posities bij Ferrari tot en met 2014.

Na een tussenpauze maakte Fry een come back in 2016 als Engineering Consultant bij Manor Racing. In 2018 kwam Fry tijdelijk terug bij McLaren als Engineering Director en hielp het team naar een vierde plaats.