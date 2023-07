Ferrari hoopte op een 'rode vlag' tijdens Belgische Grand Prix om Sainz’ auto te repareren

Al bij de start van de Grand Prix van Belgie ging het mis voor Ferrari-coureur Carlos Sainz. De Spanjaard kwam namelijk al bij bocht één in een touché met McLaren-jongeling Oscar Piastri. Maar terwijl de F1-rookie vrijwel meteen zijn auto langs de baan moest zetten en de race moest staken, liet Ferrari haar coureur nog een groot aantal ronden met schade rondrijden. Scuderia-teambaas Frederic Vasseur legt uit waarom.

Carlos Sainz en Oscar Piastri kwamen bij de race op Spa-Francorchamps al tijdens de startronde in contact. De Ferrari-coureur kneep zijn collega af bij de La Source haarspeldbocht, maar zijn poging om de McLaren-jongeling achter zich te houden, liep voor beide mannen niet goed af. F1-rookie Piastri was namelijk al onderweg richting de kleine ruimte aan de binnenkant bij de eerste bocht van het circuit, waardoor de coureurs elkaar raakten.

Terwijl Piastri een vroege DNF op z'n bord kreeg, bleef Sainz echter nog voor enige tijd aan de Belgische Grand Prix deelnemen. De Spanjaard had weliswaar duidelijk last van een verlies aan performance, maar tot de verbazing van velen bleef de Scuderia-coureur zijn ronden afwerken.

Het gehele Grand Prix-weekend op het circuit in de Ardennen werd namelijk onder een ogenschijnlijk niet stoppende regenbui afgewerkt, en dus was de verwachting dat de hevige neerslag zich ook op de zondag zou voortzetten. Maar los van een klein regenbuitje halverwege de race, viel er verder weinig uit de lucht. En een flinke bak water op het circuit was nou precies waar Ferrari op hoopte, meent teambaas Frederic Vasseur:

"We hadden verwacht en gehoopt dat er een rode vlag zou gaan komen, zodat we het (Sainz’ auto) konden repareren. Maar toen het duidelijk werd dat het regenbuitje geen rode vlag genereerde, besloten we toch maar om Sainz naar binnen te halen."

Aan de manier hoe Sainz in de rangorde tijdens de race terugviel, was te zien dat de Spanjaard geen gebalanceerde auto in handen had. Sainz vertelde na afloop van de race dat zijn formulewagen 'niet te besturen was.' "Maar we wilden niet opgeven in het geval er een rode vlag zou komen. Maar dat gebeurde niet, en daarmee was het klaar voor ons", concludeerde Sainz.