Brundle verbijsterd na crash van Perez: "Alle beginners maken deze fout"

Martin Brundle is verbijsterd over de crash van Sergio Perez, drie minuten nadat de eerste training voor de Grand Prix van Hongarije van dit weekend was begonnen. De Mexicaan bevindt zich midden in een voor Red Bulls begrippen slechte vorm. Hij heeft de snelste auto op de grid, maar behaalde slechts één podium in zijn laatste vijf races en heeft zich sinds de Grand Prix van Miami begin mei, niet meer in de top 10 gekwalificeerd.

Hij wil bij de eerste de beste gelegenheid een einde maken aan die reeks en zou graag een goed weekend hebben in Boedapest. Maar binnen een paar minuten na de start van de eerste training waren die wensen al vervlogen toen hij zijn RB19 in een bandenmuur reed.

Witte lijn

Na de sessie vond Sky Sports-expert Brundle het moeilijk om te begrijpen hoe de Mexicaan zichzelf in deze situatie heeft gebracht. Hij zei: "Ik kan er met mijn hoofd niet bij. Het is een beginnersfout. Ik denk terug aan zijn briljante overwinningen eerder dit jaar in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan, en zijn absoluut briljante overwinning vorig jaar in Singapore op een opdrogende baan, één van de meest uitdagende races die ik in lange tijd heb gezien, waar hij perfect was. En dan doet hij dit. Ik kan alleen maar aannemen dat het de druk is. Hij raakte niet alleen de rand van het gras of de witte lijn, hij zat een meter op het gras. Ik snap er helemaal niets van."

"Sergio is al zijn hele carrière zo rotsvast. Hij is niet zo dynamisch geweest en gaat soms de mist in, maar wat is hij snel, consistent en houdt hij de banden heel. Al deze fouten zijn zo inconsistent met hoe zijn Formule 1-carrière is geweest."