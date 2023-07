Piastri: "De McLaren is een duidelijke stap voorwaarts"

Na zijn sensationele P4 op Silverstone, noemde Oscar Piastri zijn McLaren een 'raket'. Volgens de F1-rookie is de wagen een stuk beter, maar zijn er wel wat verbeterpunten.

"De auto is duidelijk een goede stap voorwaarts", zei Piastri tegen internationale media, opgetekend door Speedcafé.

Toch blijft Piastri realistisch. De Australiër vergelijkt de situatie met het weekend in Spanje, waarin teamgenoot Lando Norris op de tweede startrij begon.

"Ik denk met dat in gedachten dat we in Barcelona met de oude wagen in vergelijkbare omstandigheden ook vooraan zouden meedoen. Maar ik wil niet te negatief zijn. We staan ​​nu consequenter verder naar voren", voegde hij eraan toe.

Of er veel verschillen zijn met de nieuwe en oude specificatie zei hij het volgende: "De auto voelt niet al te veel anders aan. Ik denk dat we nog wat zwakke punten hebben die we willen aanpakken, maar over het algemeen is hij sneller."

"Als ik moest kiezen, een auto die geweldig aanvoelt, of een auto die snel gaat, ik zou er een kiezen die snel gaat en zou ik me later zorgen maken over de wegligging."