Update: Goodwood last zaterdag af

Dit weekend vindt het iconische Goodwood Festival of Speed weer plaats. Het evenement trekt veel bekijks, maar de vrijdag werd al verstoord door de regenval. De wagens betraden de hillclimb in kletsnatte omstandigheden en dat kan voor gevaarlijke omstandigheden zorgen. Voor vandaag sturen ze dan ook een waarschuwing rond.

De organisatie van het Festival of Speed plaatste namelijk een statement over de zaterdag op sociale media. Ze geven aan dat ze de weersomstandigheden goed in de gaten blijven houden, er wordt namelijk een flinke hoeveelheid regen voorspeld in de omgeving. De organisatie geeft aan dat de bezoekers alle sociale kanalen goed in de gaten moeten houden voor als het programma wordt aangepast.

Update: Op de late avond kwam de organisatie van het Goodwood Festival of Speed met de mededeling dat de zaterdag van het evenement is afgelast. Niet alleen vanwege de regen, maar vooral vanwege de wind. De zondag gaat wel gewoon door.