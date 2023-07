"Wat er gebeurde nog meer op de zondag?"

Naast de zeer vermakelijke Britse Grand Prix gebeurde er binnen en buiten Silverstone nog veel meer. Een korte resumé met daarbij een opmerkelijke finish in het FRECA-kampioenschap.

in de Formule 2 op Silverstone won debutant in deze klasse en de F3-kampioen Victor Martins zijn eerste race van 2023 vanaf pole. De Fransman was in zijn ART GP-machine heer en meester in de hoofdwedstrijd, maar kon door meerdere neutralisaties dat niet altijd laten zien. Zane Maloney, uit Barbados, finishte op twee seconden. Theo Pourchaire werd derde en stond samen met teamgenoot Martins op het podium. De grote verliezer was kampioenschapsleider Frederick Vesti die uitviel door een aanrijding van achteren. Hierdoor is zijn voorsprong in de stand nog maar zes punten op Pourchaire. Richard Verschoor, zesde in de rangschikking, kende een onopvallende race en werd zestiende.

Here's your provisional Top 10 for the Feature Race 馃弫___Escaped_link_64ab3b8622f03___ #F2 pic.twitter.com/6zQCwB7B5S — Formula 2 (@Formula2) ___Escaped_link_64ab3b8622f08___

Oliver Goethe behaalde zijn eerste overwinning in de Formule 3-hoofdrace op Silverstone en eindigde voor zijn Trident-teamgenoot en polesitter Leonardo Fornaroli op P2. Halverwege de race wisselden de twee de leiding. Josep María Martí claimde opnieuw een podium en eindigde als derde voor Campos Racing. Gabriel Bortoleto behoudt ondanks een zesde plek stevig de kop in de stand met 36 punten voorsprong op Marti.

Your provisional Feature Race top ten at Silverstone 馃弫#BritishGP #F3 pic.twitter.com/mQpCJcq1lZ — Formula 3 (@Formula3) ___Escaped_link_64ab3b8622f0c___

Voordat de Formule 1 van start ging, raasde de Porsche Cup voorbij. Ondanks de vele Nederlanders, was er weinig te vieren. Tweede in de stand Larry ten Voorde viel uit, maar doordat de leider niet Bastian Buus niet verder kwam dan P13 en drie puntjes, blijft Ten Voorde in kielzog van de Deen op zeven puntjes.

Andrea Kimi Antonelli won de tweede wedstrijd op Mugello in het Formula Regional European Championship by Alpine, terwijl concurrent Martinius Stenshorne nipt derde werd. De Mercedes-junior heeft nog maar twee punten achterstand. Deze twee jonge talenten gaan waarschijnlijk bepalen wie de nieuwe kampioen wordt. Rafael Camara kwam als tweede over de finish. Beste Nederlander was Kas Haverkort met een P5.

Op het einde was er nog een opmerkelijke finish met Stenshorne en Santiago Ramos in gevecht om P3, maar dat liep bij de eindstreep helemaal verkeerd af.

En la fecha de la Formula Regional Europea By Alpine (FRECA) en Mugello, después de haber cruzado la meta ocurre un accidente fuertísimo, se olvidaron lo que pasó en Spa hace pocos días#FRECApic.twitter.com/FkrqXG58OZ — El Pibe Tuerca 馃嚘馃嚪 (@ElPibeTuerca_) ___Escaped_link_64ab3b8622f0f___

Ongeveer 300 kilometer verderop op het legendarische Monza werd de 6 uur van Monza verreden voor het 鈥嬧媁orld Endurance Championship. De Totoya #7-auto won de wedstrijd. Hieronder de uitslag in de Hyper-klasse.