Verstappen hoopt op verbetering van Perez: "Met onze auto moet je Q3 bereiken"

Het team van Red Bull Racing kende een wisselvallige kwalificatie op het circuit van Silverstone. Max Verstappen pakte de pole position, maar Sergio Perez kwam niet verder dan de zestiende plaats. Verstappen was na afloop niet helemaal tevreden met het resultaat van zijn Mexicaanse teamgenoot.

Verstappen reed wederom een sterke kwalificatie. Hij noteerde in de laatste seconden van de sessie een tijd die net iets sneller was dan de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri. Zijn teamgenoot Perez stond op dat moment al onder de douche. In het eerste gedeelte van de kwalificatie kon hij geen goede rondetijd meer rijden en was de zestiende tijd het pijnlijke eindresultaat.

Perez viel ook in Australië, Monaco, Spanje, Canada en Oostenrijk al af voordat het allesbeslissende derde deel van de kwalificatie was begonnen. Verstappen reageerde op het resultaat van zijn teamgenoot in gesprek met de internationale media: "Ik weet niet waarom het vandaag misging bij hem. Maar, je moet met onze auto natuurlijk wel in Q3 terecht komen. Wat het team hiervan vindt? Dat moet je aan Helmut en Christian vragen. We vechten ook voor het constructeurskampioenschap, maar ik denk dat ik dat op dit moment ook wel kan doen."