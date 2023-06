Sainz trots op Ferrari: "Perfecte strategie"

Carlos Sainz kwam vandaag in Canada als vijfde over de streep, één plekje achter zijn teamgenoot Charles Leclerc. De twee coureurs hadden een andere strategie en Sainz mocht zijn teamgenoot niet aanvallen. Na afloop van de race was Sainz van mening dat de strategie geweldig was.

Sainz begon de race vanuit het middenveld na zijn gridstraf. De Spanjaard was zeker niet de enige, ook Leclerc en Red Bull Racing-coureur Sergio Perez begonnen de race in het middenveld. Ze kwamen door het veld heen vanwege een afwijkende strategie. Ze stopten niet onder de Safety Car en daarna kreeg Leclerc voortdurend te horen dat Sainz hem niet zou aanvallen.

Kwalificatie

Het was een opvallend moment, maar Sainz wilde na afloop er weinig woorden aan vuil maken. Hij had vooral op meer gehoopt omdat hij zich goed voelde. In gesprek met Sky Sports legde hij het uit: "Die straf van de kwalificatie was jammer, want ik denk dat we de Aston Martins konden uitdagen. We gaan de volgende keer beter ons best doen, maar tenminste was het gevoel voor de auto vandaag best wel goed."

Strategie

Sainz had in ieder geval het gevoel dat zijn team beter presteerde dan in Spanje. De Ferrari-coureur mocht zijn teamgenoot niet aanvallen en was opvallend lovend: "We hadden een perfecte strategie vandaag. We maken echt progressie, maar het hangt allemaal wel van het circuit af. We wisten dat we hier sneller konden zijn door de lay-out van het circuit. Laten we maar eens gaan kijken wat we in Oostenrijk kunnen gaan doen."