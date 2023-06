Horner trots op mijlpalen: "Enorm trots op het team"

Red Bull Racing kende wederom een succesvol weekend in Canada. Max Verstappen evenaarde het zege-aantal van Ayrton Senna en schonk Red Bull Racing de honderdste zege uit de geschiedenis van het team. Teambaas Christian Horner was zo trots als een pauw en was zeer lovend.

Verstappen startte de Grand Prix in Canada vanaf de pole position. De Nederlander kwam goed weg en werd daarna door niemand meer bijgehaald. Hij behield de leiding ook bij de herstart en reed daarna zeer kalmpjes naar huis. Verstappen liet zijn team daarna hard juichen en de Oostenrijkse renstal stuurde technisch kopstuk Adrian Newey naar het podium.

Mijlpaal

Teambaas Christian Horner klapte onder het podium zijn handen stuk. De Brit is er al sinds de oprichting van het team in 2005 bij en was zeer trots op de mijlpaal van honderd zeges. In gesprek met Viaplay sprak Horner zich uit over de Grand Prix: "Het is een geweldige mijlpaal voor ons. Om zo'n resultaat te mogen behalen binnen slechts negentien seizoenen, het is iets waar we als team echt enorm trots op zijn."

Verstappen

De zege van Verstappen zorgde bij Horner ook voor veel vreugde en enthousiasme. De Brit genoot van de wederom foutloze race van zijn Nederlandse kopman. Horner deelde dan ook zijn complimenten uit aan Verstappen. Horner: "Max was vandaag echt compleet foutloos. Het was eigenlijk best wel tricky, want de banden konden door het weer niet in het perfecte window komen. Het was een geweldig race van hem."