Russell mikt op podium: "Alonso wordt onze belangrijkste doelwit"

George Russell begint de Canadese Grand Prix vanaf P4. De Mercedes-rijder snelde zich naar de vijfde tijd op een nat Circuit Gilles Villeneuve, maar mag een plaatsje verder vooraan beginnen doordat Nico Hulkenberg een straf kreeg. De voormalig F2-kampioen was zeer tevreden na afloop van de kwalificatie en ziet Fernando Alonso op P2 als grootste concurrent voor Mercedes.

"We hebben vandaag geweldig werk geleverd om beide auto's in Q3 te krijgen", zei Russell opgewekt. "Ik heb genoten van de sessie omdat de baan elke ronde veranderde en je op gevoel reed."

In Q3 regende het weer harder en Russell wist dat hij op de intermediates één kans kreeg, maar dat ging niet helemaal volgens plan. "We kregen het niet helemaal voor elkaar, maar P5 heeft onze verwachtingen voor de kwalificatie overtroffen. Als team presteerden we beter naarmate de baan droogde en toen de regen in Q3 kwam, hadden we het opnieuw moeilijk. Dat is echter de uitdaging van deze omstandigheden, het maakt het spannend en ik ben blij dat we de wagen op het circuit hebben gehouden."

Russell mikt voor zondag op een top-drie-finish. "Ik geloof dat w vanaf P5 voor een podium kunnen vechten. We zagen wat we deden vanaf P12 in Barcelona, ​​dus we zijn tevreden met vandaag; het is ons beste kwalificatieresultaat sinds Australië. Fernando wordt ons belangrijkste doelwit en we kijken uit naar de race."