Familie Villeneuve geeft Leclerc toch toestemming voor speciale helm

Na eerder berichten over de speciale helm van Charles Leclerc, hebben de Monegask en de familie van Gilles Villeneuve de lucht geklaard. Leclerc mag dit weekend gewoon gaan rijden met het eerbetoon aan de naamgever van het circuit waar men dit weekend racet.

Eerder vandaag meldde Sky Sports-reporter Ted Kravitz dat de Monegask geen toestemming had gevraagd om met de helm te rijden en dat de familie niet blij was met de sponsorlogo's. Villeneuve's dochter Melanie liet aan Motorsport.com weten hoe de vork in de steel steekt: "Charles was er heel erg aardig over. We hebben er als familie helemaal niets tegen. We vinden het een mooi eerbetoon."