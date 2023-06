Tweede vrije training verlengt met half uur

Door de problemen met de camerasystemen in de eerste vrije training in Canada, heeft de FIA besloten om maatregelen te nemen voor de tweede vrije training. De tweede training duurt namelijk geen uur, maar anderhalf uur. De sessie zal worden gestart om 16:30 lokale tijd.

Nadat de eerste vrije training werd stilgelegd door een vroege rode vlag, duurde het zeer lang voordat de sessie kon worden hervat. Er was een storing bij de CCTV van de lokale organisatie waardoor de training uiteindelijk niet kon worden hervat. De stewards besloten daarom om de tweede training te verlengen. Deze begint nu een half uur eerder dan in eerste instantie de bedoeling was.