Marko vergelijkt Verstappen en Vettel: "Op dat punt is Max verder"

Max Verstappen is momenteel zeer dominant in de Formule 1. De Nederlandse coureur werd in 2021 de tweede coureur die wereldkampioen werd in dienst van het team van Red Bull Racing. Verstappen schittert momenteel in dienst van Red Bull en bij het team is men zeer positief over de coureur. Helmut Marko geeft zelfs aan dat hij Verstappen beter vindt dan Sebastian Vettel.

Vettel bezorgde het team in de jaren '10 van deze eeuw veel grote successen. De Duitser werd van 2010 tot en met 2013 wereldkampioen in dienst van Red Bull Racing. Lange tijd was Vettel de beste coureur uit de geschiedenis van Red Bull, maar Verstappen verbreekt steeds meer en meer records van Vettel. Bij Red Bull is men dan ook zeer trots op de prestaties van de Nederlander.

Sneller

Red Bull-adviseur Helmut Marko was trots op de prestaties van Vettel, maar is nu ook enorm onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Oostenrijker stelt dat Verstappen iets speciaals heeft en deelt dat met Sport1: "We dachten altijd dat Sebastian het beste van het beste was, maar toen kwam Max langs. Vettel ging heel nauwkeurig te werk en had een enorme basissnelheid. Max is zelfs op dat punt veel verder dan Sebastian was."

Uniek talent

Marko ziet dat Verstappen vrijwel altijd direct snel aan een sessie begint. De Oostenrijkse Red Bull-adviseur ziet het als een uniek talent waar hij zeer blij mee is. Marko deelt zijn enthousiasme met de buitenwereld: "Hij kan altijd direct volgas gaan. Dat is echt een ongelofelijke natuurlijke vorm van talent en het zorgt voor een buitengewone basissnelheid. Hij heeft een fantastische controle over zijn auto, vooral als hij op de limiet zit."