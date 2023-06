"Vasseur denkt zonder problemen Mercedes te kunnen verslaan."

Het team van Ferrari kent zeker geen probleemloze start van het seizoen. De renstal kampt met meerdere problemen en komt vooral veel racepace tekort. Ze zijn slechts het vierde team achter Red Bull Racing, Aston Martin en Mercedes. Frédéric Vasseur denkt dat Mercedes zonder problemen bij te halen is.

Ferrari is met enige regelmaat zeer snel in de vrije trainingen en de kwalificatie. Het team kan dan wel de degens kruisen met de concurrentie van Red Bull, Aston Martin en Mercedes. In de race hebben coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc het vaak lastiger. In Barcelona klaagden beide coureurs bijvoorbeeld over grote problemen met banden. Hierdoor konden ze de concurrentie niet mee bijhouden.

Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur gaat ervanuit dat zijn team kan gaan strijden met Mercedes. Hij ziet dat de Duitse renstal zeker niet stil zit met bijvoorbeeld nieuwe updates. Aan Motorsport.com laat Vasseur weten dat hij denkt dat het toch mogelijk is: "Zonder problemen kan ik het mij voorstellen dat we de hele race met ze kunnen vechten. Met Red Bull is het een heel ander verhaal. Vooral met Max. Hij is nog steeds veel sneller in de kwalificatie en zeker in de Grand Prix."