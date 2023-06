'Nieuw contract Belgische Grand Prix heeft mogelijk gevolgen voor Zandvoort'

Het begint er steeds meer op te lijken dat de Belgische Grand Prix ook in de komende jaren op de Formule 1-kalender staat. De race op het circuit van Spa-Francorchamps stond onder grote druk vanwege de mogelijke komst van een Zuid-Afrikaanse Grand Prix. De toekomst ziet er nu wat rooskleuriger uit, maar dat kan wel gevolgen hebben voor Zandvoort.

Het is algemeen bekend dat de Formule 1 in de nabije toekomst een Grand Prix wil organiseren op het Afrikaanse continent. Zuid-Afrika leek de belangrijkste kandidaat te zijn en men rekende zelfs als op een plekje op de kalender van 2024. Eerder deze week werd bekend dat dit niet door kon gaan. Dit is dan weer goed nieuws voor de toekomst van de Belgische Grand Prix.

RTBF meldt dat de Belgen en de Formule 1 in verregaande onderhandelingen zijn over een nieuw contract. In 2024 zal de race naar alle waarschijnlijkheid weer op de kalender staan. Volgens de krant Le Soir kan dit in de toekomst gevolgen gaan hebben voor de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort. De twee races zouden elkaar dan kunnen gaan afwisselen. RTBF spreekt dat verhaal echter tegen, volgens de zender wordt er momenteel niet gesproken over deze regeling.