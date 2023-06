Aston Martin plant nieuw upgradepakket naar Grand Prix Canada

Na een tegenvallend resultaat bij de Grand Prix van Spanje, blikt het Formule 1-team van Aston Martin maar al te graag vooruit. Teambaas Mike Krack denkt dat concurrent Mercedes niet zo'n grote stap voorwaarts heeft gemaakt als dat de resultaten van afgelopen weekend doen blijken, en laat weten dat zijn renstal voor de aankomende Grand Prix in Canada een nieuw upgradepakket klaar heeft staan.

De afgelopen Grand Prix, die op het Spaanse Circuit de Barcelona-Catalunya werd verreden, bleek een flinke uitdaging voor het team van Aston Martin. Fernando Alonso vloog tijdens Q1 de grindbak in en beschadigde daardoor zijn vloer, wat uiteindelijk een verlies van downforce tijdens de Grand Prix betekende. Zowel hij als teamgenoot Lance Stroll eindigden niet alleen achter beide Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell, maar ook achter de SF23 van Carlos Sainz.

Waarbij Ferrari en Mercedes bij de afgelopen twee Grands Prix wél grote upgradepakketten introduceerden, liet Aston Martin het slechts bij kleine toevoegingen. Zodoende ontstonden er na de race in Spanje speculaties dat Mercedes nu Aston Martin wat betreft performance heeft ingehaald. Maar, Aston Martin-teambaas Mike Krack is niet zo bezorgd.

Op de vraag van Motorsport.com of hij denkt dat de upgrades van Mercedes en Ferrari voor een opschudding van de rangorde hebben gezorgd, antwoordt hij: "Nee, dat denk ik niet. Op een later moment in de race de harde banden gebruikten, waren we in vergelijking met onze concurrenten er zeker gewoon weer bij. Het is voor ons een kwestie van onderzoeken wat er in het begin (van de race) precies niet goed ging."

Na afloop van de race waarschuwde Alonso zijn team dat er meer upgrades doorgevoerd zullen moeten worden, willen ze voor Mercedes en Ferrari blijven. Krack beaamt de woorden van de tweevoudig wereldkampioen: "Hij heeft daar volledig gelijk in. We moeten blijven pushen om nieuwe onderdelen te maken. In Canada gaan we wat nieuwe onderdelen meenemen, dat zal een stap voorwaarts voor ons zijn."