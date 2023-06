Aston Martin verbaast door sterke performance Mercedes bij GP Spanje

Het Formule 1-team van Mercedes wist afgelopen weekend bij de Grand Prix van Spanje haar concurrenten te verrassen. De Duitse renstal bracht een uitgebreid upgradepakket mee dat haar coureurs in de gelegenheid stelde om een P2 en P3-finishplaats te pakken.

Bij de Spaanse Grand Prix begon Red Bull-coureur Max Verstappen op pole position. De Nederlander kwam bij de start goed weg, en was verdween vanaf bocht 1 aan de horizon. Maar achter hem lagen de resterende podiumkansen nog vol open. Ferrari-coureur Carlos Sainz, die voor de ogen van duizenden fans een knappe P2 in de kwalificatie behaalde, had zicht op een goed resultaat.

Maar dat vooruitzicht begon met de ronde kleiner te worden. Beide Mercedes-coureur waren namelijk goed op stoom gekomen, en konden voor het zwaaien van de finishvlag zich allebei met succes naar voren wurmen. Zodoende wist Lewis Hamilton een P2 te pakken, terwijl teamgenoot George Russell het podium compleet maakte. Niet alleen voor Mercedes een verrassend resultaat, maar ook voor haar concurrenten.

"Ze hadden een raket vandaag", begint Aston Martin-coureur Lance Stroll na afloop van de race over Mercedes. "Ik heb geen idee waar ze die snelheid vandaan halen. Ik dacht dat wij na Red Bull de snelste zouden zijn. Na alle races die we tot nu toe hebben gehad dacht ik echt wel dat we de pace hadden om een goed resultaat te kunnen behalen. Maar dat was niet het geval", moet Stroll concluderen.

Volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack is het nog te vroeg om conclusies over de gevonden snelheid van Mercedes te trekken. "Het is net als het begin van dit seizoen, we moeten de situatie eerst een paar races aankijken voordat je kunt beoordelen waar je als team staat. Het is momenteel nog te vroeg daarvoor. Tuurlijk zou het kunnen dat de anderen (Mercedes) een stap voorwaarts gemaakt hebben, maar onze eerste analyse laat dat tot nu toe niet zien."