Marko lacht om Hamilton-geruchten: "Hij is niet blij dat hij niet de best betaalde coureur is"

Lewis Hamilton beschikt momenteel over een aflopend contract bij het team van Mercedes. De Brit sprak de ambitie uit om het contract te verlengen, maar eerder deze week gingen er ook geruchten rond over een mogelijke Ferrari-overstap. Helmut Marko heeft het nieuws ook gehoord en gooit nog wat olie op het vuur.

Hamilton heeft sinds zijn titelstrijd met Max Verstappen in 2021 geen Grand Prix meer gewonnen. Het team van Mercedes worstelt momenteel met zijn vorm en vecht vooral met Aston Martin en Ferrari. Hamilton kan dus nog niet vechten voor de zeges en een achtste wereldtitel lijkt momenteel ver uit zicht. De geruchten over een Ferrari-transfer worden dan ook gezien als opmerkelijk.

Irritatie

Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko heeft het nieuws over de Ferrari-geruchten ook gelezen. De Oostenrijker denkt dat Hamilton 'geïrriteerd' is en spreekt zich uit bij F1 Insider: "Er zijn twee dingen waar Hamilton momenteel mee zit: hij is niet langer wereldkampioen en het is moeilijk om weer kampioen te worden. Bij Red Bull is er geen plek voor hem. Daarnaast is het ook nog maar de vraag of Ferrari beter voor hem is dan Mercedes, dat is helemaal nog niet zeker."

Best betaalde coureur

Marko kan het niet laten om ook nog een plaagstootje uit te delen. De Red Bull-adviseur denkt namelijk dat er ook nog iets anders speelt bij Hamilton: "Naast het sportieve perspectief, is er nog iets. Lewis is namelijk ook allesbehalve blij dat hij niet langer de best betaalde coureur is in de Formule 1, Max Verstappen is dat nu. Hij kan dat tenminste gaan veranderen met de hulp van het team van Ferrari."