Krack droomt van Aston Martin-zege: "Gaan het proberen in Monaco"

Het team van Aston Martin heeft een ijzersterke seizoenstart achter de rug. Fernando Alonso werd derde in de eerste drie races van het seizoen. Kenners verwachten dan ook dat Aston Martin later in het seizoen nog een Grand Prix kan gaan winnen. Teambaas Mike Krack denkt dat dit goed mogelijk is in Monaco.

Aston Martin is momenteel het tweede team achter Red Bull Racing. De coureurs van de Oostenrijkse renstal zijn een klasse apart en Max Verstappen en Sergio Perez wonnen dan ook in de eerste drie Grands Prix van het seizoen. Aston Martin is de grote verrassing en het lijkt erop dat ze dit jaar misschien nog wel meer kunnen bereiken dan een derde plek.

Vanzelfsprekend droomt men bij Aston Martin stiekem van een Grand Prix-zege. Bij het team houdt men het hoofd koel, maar teambaas Mike Krack ziet wel kansen. In gesprek met DAZN deelt Krack op welk circuit hij een zege realistisch vindt: "We gaan het proberen in Monaco. Het is geen geheim dat wij tekort komen op de lange rechte stukken. We weten dat en we werken er hard aan. Op circuits waar dit niet het geval is, kunnen we meer zelfvertrouwen hebben. We moeten snel zijn, finishen, geen fouten maken en dan zien we wel."