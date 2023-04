"Wat viel erop tijdens de Grand Prix van Australië?

De Australische Grand Prix verliep vandaag zeer chaotisch en kende zeer veel opmerkelijke momenten. Het was dan ook een race waarbij heel erg veel dingen opvielen, het waren er bijna teveel om op te noemen. GPToday.net zet een aantal van deze momenten op een rijtje.

Verstappen

Max Verstappen ging er op het circuit van Albert Park in Melbourne vandoor met de zege. De Nederlandse coureur was vandaag oppermachtig. Alhoewel Verstappen niet goed weg kwam bij de start, de eerste rollende herstart idem dito en hij ook nog een tripje maakte door het gras, kwam zijn zege op geen enkel moment echt in gevaar. Het was kenmerkend voor zijn huidige sterkte en vooral de overheersing van zijn werkgever Red Bull Racing.

De Vries

Waar Verstappen de held van de dag was, was zijn landgenoot Nyck de Vries de grote verliezer van de dag. De Vries had alle kans op een goed resultaat, hij had een goede startpositie en de AlphaTauri oogde eigenlijk helemaal niet slecht. De Vries had vervolgens alleen maar pech in de race. Hij had pech met de eerste rode vlag, werd geraakt door Ocon bij de herstart en was één van de slachtoffers van de chaos bij de tweede herstart. Na drie races is De Vries nog puntloos en moet hij opzoek naar oplossingen.

Wedstrijdleiding

De wedstrijdleiding speelde een ongelukkige hoofdrol in de Australische Grand Prix. De keuzes van wedstrijdleider Niels Wittich en zijn mannen werden na afloop flink bekritiseerd. Alle rode vlaggen, herstarts en keuzes waren immers discutabel. Bij zowel de crash van Albon als het incident van Magnussen was alleen een Safety Car goed mogelijk geweest. De tweede staande herstart was het vreemdst, het had alles weg van een soort toetje voor het publiek. De uiteindelijke chaos was te voorspellen en men zal het moment waarschijnlijk nog wel eventjes gaan evalueren.