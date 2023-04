Marko verklaart Perez-problemen: "Denk dat hij daardoor onrustig was"

Sergio Perez beleefde vandaag een verschrikkelijke kwalificatie op het Australische circuit van Albert Park. De Mexicaan maakte een foutje in Q1 en daardoor kwam hij vast te zitten in de grindbak. Perez kon geen tijd zetten en was zeer teleurgesteld. Helmut Marko weet wat er mis was met de auto.

Red Bull was weer ijzersterk in Melbourne, maar alleen Max Verstappen wist dat in de kwalificatie om te zetten in een goed resultaat. De Nederlander reed de snelste tijd en pakte de pole position. Op dat moment stond Perez echter al lang en breed te balen in de pitbox van Red Bull. Hij start de race morgen vanaf de allerlaatste plaats.

Red Bull-adviseur Helmut Marko baalde eveneens van het resultaat van Perez. De Oostenrijker wist wat er aan de hand was en deelde dat met Servus TV: "We hadden een probleem met de motorcontrole in de derde vrije training. Bij het remmen kregen we niet de juiste afstelling. Ik denk dat Checo daardoor nogal wat onrustig was, hij had een beetje onderstuur. Er was een kleine push van de motor, maar het was niet zo erg als in de trainingen. In de eerste fase van de kwalificatie was het glad en hij gleed er helaas af."