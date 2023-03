Marko ziet voordeel voor Ferrari: "Gaan er vanuit dat ze de krachtigste motor hebben"

Het team van Ferrari begon het Formule 1-seizoen vorige week op teleurstellende wijze met een uitvalbeurt en een vierde plaats. De verwachting is dat de Italiaanse renstal dit weekend in Jeddah een grotere rol in de strijd om de zege kan gaan spelen, Helmut Marko denkt dat Ferrari de krachtigste motor heeft.

Ferrari werd voorafgaand de seizoensopener in Bahrein gezien als één van de grootste uitdagers van topfavoriet Red Bull Racing. Niets was echter minder waar, want het team kende een tegenvallende race. Charles Leclerc viel uit met motorproblemen en Carlos Sainz moest genoegen nemen met een vierde plaats. De pace op de rechte stukken zag er echter wel aardig uit en dat kan kansen bieden in Jeddah.

Bij Red Bull ziet men ook dat niet alles bij Ferrari kommer en kwel is. Teamadviseur Helmut Marko ziet namelijk dat het motorisch gezien wel snor zit bij Ferrari. In gesprek met de Duitse tak van Motorsport.com legt Marko zijn bevindingen uit: "We hebben de exacte cijfers van alle motoren niet, maar op basis van onze informatie gaan we ervanuit dat Ferrari de krachtigste motor heeft. Daarna volgt de krachtbron van Honda en Mercedes zit op bijna hetzelfde niveau. Renault is dan weer de hekkensluiter."