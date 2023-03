Aston Martin heeft sterke bewondering voor Stroll na goed resultaat Bahrein GP

Aston Martin-coureur Lance Stroll heeft binnen de Formule 1-wereld voor veel admiratie gezorgd. In de voorbereidingen op het 2023 seizoen van de koningsklasse overkwam hem een fietsongeluk, waarbij hij onder andere beide polsen brak. Na een spoedig hersteltraject wist de Canadees tóch op de grid van de Bahrein Grand Prix te staan, waar hij uiteindelijk als zesde over de streep kwam.

Twee weken vooraf aan de start van het 2023-seizoen van de Formule 1 raakte Lance Stroll tijdens een fietsongeluk gewond. In Spanje brak de Aston Martin-coureur onder andere beide polsen, waardoor hij de belangrijke wintertestdagen in Bahrein moest missen. In de periode tussen zijn ongeluk en de eerste Grand Prix van het jaar, was de Canadees ontzettend druk bezig om aan zijn herstel te werken.

Ondanks dat alles erop wees dat een deelname aan de seizoensopener niet zou gaan lukken, kreeg Stroll het toch voor elkaar om aan het raceweekend mee te doen. Naar eigen zeggen is er een grote lijst met mensen die hem de afgelopen twee weken hebben geholpen, met als noemenswaardige voorbeelden die van chirurg en Dr. Amir in Spanje, en zijn osteopaat Henry die tien uur per dag bij de coureur aan de slag is geweest om zijn polsen te revalideren.

Na afloop van de race op het Bahrain International Circuit liet Stroll weten zich inmiddels 'iets beter' te voelen: "Het team wist de stuurassistentie een beetje op te schroeven, dat maakte het iets gemakkelijker. Los van de pijn heb ik het leuk gehad, al moest ik de laatste twintig ronden m’n uiterste best doen om het vol te houden."

Aston Martin-teambaas Mike Krack is ontzettend onder de indruk van Stroll’s comeback, vooral gezien zijn gelimiteerde tijdsperiode om zich op de race voor te bereiden. "Hij heeft niet getest, en had op vrijdag een probleem. Vervolgens was hij tijdens de kwalificatie heel gestrest. We moeten onze hoed voor Lance (Stroll) afnemen voor wat hij vandaag voor elkaar wist te krijgen", sluit Krack af.